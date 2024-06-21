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Тасмагамбетов: Армения остается союзником ОДКБ

12:07
  • пятница
  • 21 июня 2024

Все обязательства организации перед страной сохраняются

Армения по-прежнему остается союзником ОДКБ. Об этом заявил генсек организации Имангали Тасмагамбетов. Он подчеркнул, что все обязательства перед страной остаются в силе. Чиновник прокомментировал этот вопрос на пресс-конференции, посвященной итогам заседания совета министров иностранных дел ОДКБ, сообщает ТАСС.

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Армянская сторона в заседании не участвовала. Тасмагамбетов заявил, что остаться в организации или выйти из нее – суверенное право Армении. Вопрос об отказе финансировать организацию нужно также адресовать в Ереван.

Напомним, в ОДКБ входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Россия и Армения. В феврале Ереван заявил о заморозке участия в организации.

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Имангали Тасмагамбетов
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