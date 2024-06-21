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12 лет получила гражданка Украины за запуск воздушных шаров

12:36
  • пятница
  • 21 июня 2024

К шарам была привязана запрещенная символика

Гражданка Украины Кристина Любашенко получила в Москве срок - 12 лет лишения свободы. Суд признал ее в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщает телеграм-канал столичного следственного комитета. 

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Установлено, что обвиняемая запускала с балкона квартиры на Ломоносовском проспекте воздушные шары с привязанной символикой запрещенной организации. Позднее в номере гостиницы она установила на окне колонки, с помощью которых собиралась распространять фейковую информацию о россиских вооруженных силах. 

В итоге суд признал Любашенко виновной в участии в запрещенной организации и распространении фейков. 12 лет она проведет в колонии. 

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