12 лет получила гражданка Украины за запуск воздушных шаров

К шарам была привязана запрещенная символика

Гражданка Украины Кристина Любашенко получила в Москве срок - 12 лет лишения свободы. Суд признал ее в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщает телеграм-канал столичного следственного комитета.

Установлено, что обвиняемая запускала с балкона квартиры на Ломоносовском проспекте воздушные шары с привязанной символикой запрещенной организации. Позднее в номере гостиницы она установила на окне колонки, с помощью которых собиралась распространять фейковую информацию о россиских вооруженных силах.

В итоге суд признал Любашенко виновной в участии в запрещенной организации и распространении фейков. 12 лет она проведет в колонии.

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