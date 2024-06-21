ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин провел технический пуск первых четырех станций Троицкой линии метро

15:02
  • пятница
  • 21 июня 2024

Новая линия разгрузит множество крупных районов южной части города

Историческое событие - первый состав едет по новой Троицой линии метро. Пуск пока только технический и всего лишь на одном первом участке – от станции "Новаторская" до "Тютчевской". Но это уже символ того, что вскоре эти платформы наводнят пассажиры.

"Московское метро продолжает интенсивно строиться. 24 часа в сутки. Ни на минуту не останавливается эта работа. Сейчас строится одновременно 20 станций метро. Сегодня мы осуществляем технический пуск по четырем станциям Троицкой линии. От БКЛ до МКАДа. От "Новаторов" до "Тютчевской", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Новая линия разгрузит множество крупных районов южной части города - Обручевский, Коньково, Теплый стан и поселок Мосрентген. Тут по пути и большой университет РУДН, и медицинские учреждения, и огромный торговый центр.

"Всего этими четырьмя станциями будут пользоваться около 300 тысяч пассажиров на запуске. А далее - около полумиллиона. Станции примут пассажиров уже в сентябре", - сообщил глава города.

Троицкая разгрузит Бутовскую, Сокольническую и Калужско-Рижскую линии. На Ленинском проспекте и Калужском шоссе станет меньше машин. Новая ветка растянется на 43 с половиной километра. В нее войдет 17 станций. И это будет один из самых протяженных радиусов в столичной подземке. Платформы "Зил" и "Крымская" станут пересадочными на одноименные станции МЦК. С "Новаторской" пассажиры будут переходить на БКЛ, а с "Академической" - на Калужско-Рижскую линию. "Коммунарка" переплетется с Сокольнической веткой.

"Все станции интегрированы в жилую застройку либо в застройку общественную. И иногда приходилось переносить и улично-дорожную сеть, перекладывать дороги, и большой вынос инженерных коммуникаций зоны строительства. Соответственно, накладывали и ограничения по проведению работ в ночное время, чтобы не докучать жителям. Проходка велась закрытым способом, все станции метро строились открытым способом", - объяснил Евгений Федорченко, заместитель генерального директора компании-подрядчика.

Все станции первого участка Троицкой линии - в высокой степени готовности. Так, "Новаторская" имеет ярко выраженный индивидуальный образ. На ней, по задумке архитекторов, можно будет заглянуть в "московские окна". Их будут символизировать светодиодные светильники в углублениях в виде кессона оранжевого цвета. На станции "Генерал Тюленев" благодаря масштабному панно можно будет узнать о личности военачальника, в честь которого и названа платформа. При создании интерьера станции "Тютчевская" дизайнеры вдохновлялись эстетикой экспрессионизма, когда стекло сочетается с металлом и плитами из природного камня. На декоративных панелях - строки поэта.

Регулярно поезда должны начать курсировать на первом участке Троицкой линии уже в конце этого года. 

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Строительство станции метро "Наваторская"
Строительство станции метро "Наваторская"
Строительство станции метро "Наваторская"
Строительство станции метро "Наваторская"
Строительство станции метро
Строительство станции метро
Строительство станции метро "Наваторская"
Строительство станции метро "Наваторская"
Строительство станции метро
Строительство станции метро
Строительство станции метро "Наваторская"
Строительство станции метро "Наваторская"
Строительство станции метро
Строительство станции метро
Строительство станции метро
Строительство станции метро
Диагностический комплекс в метро
Диагностический комплекс в метро
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.