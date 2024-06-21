Собянин провел технический пуск первых четырех станций Троицкой линии метро

Новая линия разгрузит множество крупных районов южной части города

Историческое событие - первый состав едет по новой Троицой линии метро. Пуск пока только технический и всего лишь на одном первом участке – от станции "Новаторская" до "Тютчевской". Но это уже символ того, что вскоре эти платформы наводнят пассажиры.

"Московское метро продолжает интенсивно строиться. 24 часа в сутки. Ни на минуту не останавливается эта работа. Сейчас строится одновременно 20 станций метро. Сегодня мы осуществляем технический пуск по четырем станциям Троицкой линии. От БКЛ до МКАДа. От "Новаторов" до "Тютчевской", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Новая линия разгрузит множество крупных районов южной части города - Обручевский, Коньково, Теплый стан и поселок Мосрентген. Тут по пути и большой университет РУДН, и медицинские учреждения, и огромный торговый центр.

"Всего этими четырьмя станциями будут пользоваться около 300 тысяч пассажиров на запуске. А далее - около полумиллиона. Станции примут пассажиров уже в сентябре", - сообщил глава города.

Троицкая разгрузит Бутовскую, Сокольническую и Калужско-Рижскую линии. На Ленинском проспекте и Калужском шоссе станет меньше машин. Новая ветка растянется на 43 с половиной километра. В нее войдет 17 станций. И это будет один из самых протяженных радиусов в столичной подземке. Платформы "Зил" и "Крымская" станут пересадочными на одноименные станции МЦК. С "Новаторской" пассажиры будут переходить на БКЛ, а с "Академической" - на Калужско-Рижскую линию. "Коммунарка" переплетется с Сокольнической веткой.

"Все станции интегрированы в жилую застройку либо в застройку общественную. И иногда приходилось переносить и улично-дорожную сеть, перекладывать дороги, и большой вынос инженерных коммуникаций зоны строительства. Соответственно, накладывали и ограничения по проведению работ в ночное время, чтобы не докучать жителям. Проходка велась закрытым способом, все станции метро строились открытым способом", - объяснил Евгений Федорченко, заместитель генерального директора компании-подрядчика.

Все станции первого участка Троицкой линии - в высокой степени готовности. Так, "Новаторская" имеет ярко выраженный индивидуальный образ. На ней, по задумке архитекторов, можно будет заглянуть в "московские окна". Их будут символизировать светодиодные светильники в углублениях в виде кессона оранжевого цвета. На станции "Генерал Тюленев" благодаря масштабному панно можно будет узнать о личности военачальника, в честь которого и названа платформа. При создании интерьера станции "Тютчевская" дизайнеры вдохновлялись эстетикой экспрессионизма, когда стекло сочетается с металлом и плитами из природного камня. На декоративных панелях - строки поэта.

Регулярно поезда должны начать курсировать на первом участке Троицкой линии уже в конце этого года.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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