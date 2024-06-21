Участок БКЛ между станциями "Хорошевская" и "Деловой центр" закрывается с 22 июня

Вновь откроется он уже в составе новой Рублево-Архангельской линии

С 22 июня закрывается участок между станциями "Хорошевская" и "Деловой центр" БКЛ. Откроется он уже в составе новой Рублево-Архангельской линии.

Для запуска потребуется модернизация тоннелей и замена инженерных систем. На это время пассажиры могут пользоваться другими ветками метро, МЦК, а также первым и четвертым диаметрами.

Кроме того, в районе станции "Шелепиха" наземный транспорт станет ходить чаще.

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