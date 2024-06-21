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В конно-спортивном клубе "Измайлово" провели день открытый дверей для детей

15:11
  • пятница
  • 21 июня 2024

Воспитанникам Дворца творчества для детей и молодежи "Восточный" рассказали, как ухаживать за лошадьми

В пятницу в рамках городской программы воспитанники Дворца творчества для детей и молодежи "Восточный" провели день в конно-спортивном клубе "Измайлово".

Только экскурсией не ограничились - еще и познакомились с лошадьми. Детям рассказали, как ухаживать за этими благородными животными, и даже разрешили их покормить. А для особо смелых провели урок верховой езды.

"Здесь ребята имеют уникальную возможность познакомиться с разнообразными профессиями - это, например, ветеринарный врач, который специализируется на лошадях и пони. Также они узнают о том, что такое быть профессиональным тренером по конному спорту. Конечно, это очень важно - такая ранняя профессионализация, когда ребята могут попробовать себя в разнообразных профессиях", - отметила Анна Гурченкова, директор Дворца творчества детей и молодежи "Восточный".

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День открытый дверей в конно-спортивном клубе
День открытый дверей в конно-спортивном клубе
Конно-спортивный клуб
Конно-спортивный клуб
День открытый дверей в конно-спортивном клубе
День открытый дверей в конно-спортивном клубе
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