Напавшего на собаку с ножом задержали в Химках

Пес по кличке Дракон пережидал непогоду в продуктовом магазине

В подмосковных Химках задержан 37-летний местный житель, который напал на собаку с ножом.

Всеобщий любимец - пес по кличке Дракон - пережидал непогоду в продуктовом магазине. В какой-то момент один из посетителей схватил перочинный нож и резко воткнул его животному в бок.

К счастью, псу успели помочь. Он сейчас восстанавливается после операции. Преступника же задержали. Дома у него нашли четыре ножа, шесть перцовых баллончиков и пневматический пистолет.

В то, что животное напало первое, никто не поверил, да и кадры с камер видеонаблюдения это подтверждают. Сотрудники магазина рассказывают, что Дракон - милейший пес, которого любят все местные жители. А вот подозреваемый и раньше вел себя агрессивно.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Угроза убийством" и "Жестокое обращение с животными".

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