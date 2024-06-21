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Спасти девушку: жители Щукина откопали фрагменты статуи 30-х годов

15:12
  • пятница
  • 21 июня 2024

К археологии горожан вдохновила легенда: якобы в их районе под землей хранится артефакт

На первый взгляд, это похоже на археологические раскопки. Но дело происходит не на территории древнего города, а в современной Москве около подъезда многоквартирного дома на улице Маршала Василевского. И ведут их местные жители. За несколько дней им удалось извлечь из земли крупные фрагменты советской статуи девушки-теннисистки.

На протяжении многих лет в районе Щукино существовала легенда о закопанной статуе. До последнего в нее мало кто верил. Но старожилы утверждали - знают, где скульптура. Они и забили тревогу, когда во дворе дома появилась строительная техника.

"Здесь активно проезжал трактор, и под его колесами было видно, что что-то появляется. И тогда легенда вспомнилась", - рассказывает местная жительница.

В этой спасательной операции участвуют люди самых разных профессий, но никто из них не имеет никакого отношения к археологии. Из подручных средств - лопата и грабли. Некоторые уже настолько вжились в новую роль, что придумали свой метод по поиску недостающих частей скульптуры.

"Обнаруживаем фрагмент, покрашенный в бирюзовый цвет. Это бывший постамент статуи. Он очень сильно разрушен и не представляет такой ценности, как сама статуя, но для нас это является признаком того, что здесь могут быть другие ее элементы", - отметил волонтер Георгий Евдокимов.

В тридцатые годы в этом районе находился военный городок. Здесь проживала элита советской армии. Рядом был стадион, который украшали статуи спортсменов. В 90-е его разрушили, а позже избавились и от скульптур. Девушку-теннисистку при сносе зацепил экскаватор. От удара фигура развалилась на несколько частей. Их тогда местные жители и решили сохранить до лучших времен.

Целой и невредимой до сих стоит только статуя "Физкультурник с гранатой". Правда, местные жители ведут споры, что у него в руке. Одни утверждают, что это действительно граната. Другие говорят об эстафетной палочке. Всего же на территории городка было больше десяти скульптур. Их автор - советский художник Арменак Степанянц. И его работы широким тиражом расходились по Советскому Союзу. Фактически их приходилось копировать. При этом материалы были недолговечными - делали их просто из цемента. А потому и срок жизни скульптур был заранее определен.

"Все скульпторы хотели, чтобы это был долговечный материал. Долговечный - это мрамор и бронза. Стоит немыслимых денег. А эта скульптура - прикладного значения", - объяснил Карен Степанянц, сын Арменака Степанянца, преподаватель истории современного искусства.

Жители Щукина собираются восстановить скульптуру. Девушка-теннисистка для них - чуть ли не новый символ района. Тем более, что ее возраст - примерно сто лет. 

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

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В Щукине откопали фрагменты статуи 30-х годов
В Щукине откопали фрагменты статуи 30-х годов
Архивные кадры района Щукино
Архивные кадры района Щукино
В Щукине откопали фрагменты статуи 30-х годов
В Щукине откопали фрагменты статуи 30-х годов
В Щукине откопали фрагменты статуи 30-х годов
В Щукине откопали фрагменты статуи 30-х годов
В Щукине откопали фрагменты статуи 30-х годов
В Щукине откопали фрагменты статуи 30-х годов
Статуя физкультурника
Статуя физкультурника
ГН Спасти девушку: жители Щукина откопали фрагменты статуи 30-х годов
ГН Спасти девушку: жители Щукина откопали фрагменты статуи 30-х годов
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