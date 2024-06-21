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Останки 17 военнослужащих перезахоронили в Калужской области

14:46
  • пятница
  • 21 июня 2024

Все они погибли в годы Великой Отечественной войны

В Калужской области прошла церемония перезахоронения останков 17-ти военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Воинов, совершивших подвиг и одержавших победу, похоронили в мемориальном комплексе "Барсуки". В 1942 году там проходили ожесточенные бои, из-за чего эти места стали называться "долиной смерти". В 2024 году поисковый отряд нашел медальоны двоих бойцов и установил их имена, благодаря чему родственники бойцов узнали о судьбе павших героев.

"Радостно, что все-таки найдут упокоение солдаты и родственники будут знать, куда прийти, положить цветочки. И надеемся, что они передадут эту память", - сказал Максим Сапожников, командир поискового общественного объединения имени Михаила Петровича Краснопивцева.

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Церемония перезахоронения
Церемония перезахоронения
Церемония перезахоронения
Церемония перезахоронения
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