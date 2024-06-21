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В Москве наградили победителей конкурса "Без срока давности: непокоренные"

14:47
  • пятница
  • 21 июня 2024

Торжественная церемония прошла в Общественной палате

В Москве в пятницу наградили победителей всероссийского конкурса "Без срока давности: непокоренные". Торжественная церемония прошла в Общественной палате России.

Жюри отобрало десять лучших работ почти из пятисот заявок. Участвовали школьники из разных регионов страны. Главная цель проекта - сохранить память о жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны.

"Наш конкурс стартовал 19 апреля именно в тот день, который уже три года в стране проводится как День единых действий в память о жертвах геноцида. Если первые годы организаторы делали уникальный контент, основанный на исторической хронике, для того, чтобы показать ребятам, что есть геноцид, что есть нацизм, что есть фашизм, то в этом году акцент был сделан именно на ваших авторских разработках", - рассказала Елена Родионова, директор АНО "Агентство социальных технологий и коммуникаций", первый заместитель председателя комиссии ОП по добровольчеству и молодежной политике.

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Участники конкурса "Без срока давности"
Участники конкурса "Без срока давности"
Участники конкурса "Без срока давности"
Участники конкурса "Без срока давности"
Участники конкурса "Без срока давности"
Участники конкурса "Без срока давности"
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