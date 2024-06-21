Собянин: Московские врачи могут пройти бесплатные тренинги по 13 направлениям

Московские врачи могут пройти бесплатные тренинги по 13 направлениям

Почти 100 программ дополнительного профессионального образования внедрили в кадровом центре столичного Депздрава за последние три года. Обучение там прошли уже больше 200 тысяч медиков, сообщил Сергей Собянин. По его словам, врачи могут пройти бесплатные открытые тренинги по 13 направлениям. Также у медиков есть возможность отработать навыки на симуляционном и медицинском оборудовании.

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