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Собянин: Московские врачи могут пройти бесплатные тренинги по 13 направлениям

13:18
  • пятница
  • 21 июня 2024

Московские врачи могут пройти бесплатные тренинги по 13 направлениям

Почти 100 программ дополнительного профессионального образования внедрили в кадровом центре столичного Депздрава за последние три года. Обучение там прошли уже больше 200 тысяч медиков, сообщил Сергей Собянин. По его словам, врачи могут пройти бесплатные открытые тренинги по 13 направлениям. Также у медиков есть возможность отработать навыки на симуляционном и медицинском оборудовании.

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