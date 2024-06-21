Россиянка заразила девять воспитанников детского сада туберкулезом

Девушка скрыла от работодателя информацию о своей болезни

Девять воспитанников детского сада заразились туберкулезом. ЧП произошло в Тыве в селе Чаа-Холь. Малышей из дошкольного учреждения "Солнышко" заразила 20-летняя воспитательница. Об этом пишет телеграм-канал Mash Siberia.

Девушка заболела туберкулезом и скрыла от работодателя этот факт. Она продолжила ходить на работу. В результате заразила детей. Против сотрудницы уже возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Туберкулез – широко распространенное в мире заболевание. Оно вызывается различными микобактериями, иначе называемыми палочками Коха. Чаще всего поражает легкие. Поэтому передается воздушно-капельным путем.

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