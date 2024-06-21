Песков объяснил слова Путина о готовности идти до конца

Президент имел ввиду достижение целей СВО

В Кремле объяснили слова Владимира Путина о готовности России идти до конца, сказанные им накануне в ходе пресс-конференции по итогам переговоров во Вьетнаме.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин имел ввиду спецоперацию и ничего больше.

"Естественно в проведении СВО, естественно в достижении наших целей", - сказал Песков.

Накануне Владимир Путин сообщил, что Запад хочет добиться стратегического поражения России на поле боя, а это означает прекращение российской государственности. Тогда, по словам президента,встает вопрос: зачем бояться и не лучше ли идти до конца.

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