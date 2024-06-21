Он отказался пройти тест на алкоголь

Российский дипломат попал в ДТП в Сеуле. Об этом сообщило агентство Yonhap. При этом отмечается, что сотрудник посольства отказался пройти тест на алкоголь.

ЧП произошло в корейской столице накануне. Столкнулись два автомобиля. Полицейские посчитали, что от россиянина пахнет алкоголем и предложили пройти тест. Но он отказался и заявил о дипломатической неприкосновенности. После этого его забрал с места ДТП другой сотрудник посольства.

В диппредставительстве заявили, что автомобили получили незначительные повреждения. Вопросом их ремонта занимаются страховые компании. И такой ажиотаж вокруг ДТП непонятен.

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