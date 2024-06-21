Чем заняться на фестивале "Лето в Москве. Все на улицу!" в эти выходные

Программа обширная

На официальном портале mos.ru появилась информация, какие события фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" пройдут в эти выходные.

Так, гостей ждут на городской чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага". Принять участие могут все желающие, ограничения по возрасту - от шести лет.

"22 июня, попробовать свои силы в игре можно будет в Воронцовском парке (с 10:00 до 12:00 — в районе фитнес-площадки, с 14:00 до 16:00 — неподалеку от волейбольной площадки). Вечером соревнования пройдут в сквере на улице Новаторов (возле дома 34, корпуса 6). Начало в 18:00. На следующий день, 23 июня, игры пройдут сразу в трех местах", - сообщается на официальном портале мэрии.

Винтажный маркет пройдет для гостей фестиваля на Чистопрудном бульваре в центре столицы. Будут представлены необычные предметы для интерьера, советский фаянс, бижутерия и многое другое.

Любителей живописи приглашают посетить Никитский бульвар. Там представлена открытая выставка-продажа работ современных художников. Гостей фестиваля ждут и спортивные активности.

"В воскресенье в 10:00 для москвичей и гостей столицы старше 18 лет пройдут тренировки по подготовке к выполнению нормативов ГТО в 10 городских парках. Нужно зарегистрироваться для участия на сайте. А на крышах районных центров "Место встречи" в этот же день можно будет заняться растяжкой", - отмечается в сообщении.

С полным списком мероприятий "Лета в Москве" можно ознакомится на сайте mos.ru.

Ранее сообщалось, что с начала работы выставки молодых художников "Искусство рядом" в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" продано порядка 3,5 тысячи арт-объектов.

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