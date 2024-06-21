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Москвичей предупредили о предстоящем похолодании

15:09
  • пятница
  • 21 июня 2024

Температура вернется к климатической норме

В столице на следующей недели похолодает. Об этом заявила специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, сообщает РИА Новости.

В Москву придет похолодание
Московский регион ждет резкое похолодание

Она отметила, что ночью температура не будет превышать плюс 12 градусов, а днем будет не больше плюс 23. Позднякова напомнила, что на протяжении 20 дней июня средесуточная температура превышала норму на 3,5 градуса. Однако на следующей неделе жару собьет северный ветер. И температура вернется в пределы климатической нормы.

Синоптик отметила, что к концу месяца москвичей ждет потепление.

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