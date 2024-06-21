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ВС России начали зачистки в Часовом Яре

15:20
  • пятница
  • 21 июня 2024

Город освобожден на 70%

Вооруженные силы России занимаются зачисткой освобожденных районов Часова Яра в ДНР.

Идет мощнейшая  работа ВКС, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Наши военные продолжают закрепляются на ранее занятых позициях на донецком направлении, передает РИА Новости.

В настоящий момент Часов Яр освобожден на 70%, сообщил ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий. ВС России обошли город с западной стороны, отрезав ВСУ подвоз боеприпасов, вооружения и продовольствия.

Часов Яр находится на одной из самых высоких точек Донбасса, и освобождение города имеет важное значение для всей ДНР. Если российской армии удастся взять город, на фронте сформируется клин. Тогда русские начнут атаковать другие населенные пункты ДНР, находящиеся под контролем Украины — прежде всего агломерацию Славянск-Краматорск.

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