ВС России начали зачистки в Часовом Яре

Город освобожден на 70%

Вооруженные силы России занимаются зачисткой освобожденных районов Часова Яра в ДНР.

Идет мощнейшая работа ВКС, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Наши военные продолжают закрепляются на ранее занятых позициях на донецком направлении, передает РИА Новости.

В настоящий момент Часов Яр освобожден на 70%, сообщил ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий. ВС России обошли город с западной стороны, отрезав ВСУ подвоз боеприпасов, вооружения и продовольствия.

Часов Яр находится на одной из самых высоких точек Донбасса, и освобождение города имеет важное значение для всей ДНР. Если российской армии удастся взять город, на фронте сформируется клин. Тогда русские начнут атаковать другие населенные пункты ДНР, находящиеся под контролем Украины — прежде всего агломерацию Славянск-Краматорск.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"