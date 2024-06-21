Путин: Россия готова к широкому обсуждению безопасности Евразии

Россия выступает за справедливое многополярное мироустройство

Россия готова к широкому международному обсуждению идей по построению безопасности в Евразии, в том числе со странами НАТО. Владимир Путин заявил об этом сегодня на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле. Вместе с тем, подчеркнул президент, российское государство будет и дальше укреплять потенциал и повышать боевые возможности своих вооруженных сил, наращивать поставки в войска на линии боевого соприкосновения беспилотных авиасистем, бронетехники и высокоточных средств поражения.

Встречу с выпускниками военных вузов президент не случайно проводит именно в Георгиевском зале Кремля. На этих стенах высечены имена героев, в разное время защищавших Отечество. Здесь, подчёркивает глава государства, по-особому ощущается неразрывная связь истории армии и России.

"Мы бережём каждую страницу воинской летописи Родины, чтим имена героев, не жалевших себя ради её свободы и будущего. В тяжёлых битвах закалялись легендарные традиции нашей военной школы, формировались те качества, которые всегда отличали наших воинов – от рядового до маршала", - заявил Путин.

Сегодня наша страна выступает за укрепление стабильности на планете, справедливое многополярное мироустройство и, главное, создание единой и неделимой Евразийской системы безопасности.

"Мы готовы к широкому международному обсуждению этих ключевых, жизненно важных вопросов как с нашими коллегами по Шанхайской Организации Сотрудничества, СНГ, ЕврАЗэс, БРИКС, так и с другими международными объединениями, европейскими и натовскими государствами в том числе. Естественно, тогда, когда они будут к этому готовы", - рассказал Путин.

Учитывая непростую международную ситуацию, а также новые глобальные вызовы, Россия и дальше будет совершенствовать вооруженные силы. Опираясь на науку, передовые технологии и эффективные решения.

"В наших планах – дальнейшее развитие ядерной триады как гарантии стратегического сдерживания и сохранения баланса сил в мире. Безусловно, будем укреплять потенциал, повышать боевые возможности всех видов Вооружённых Сил и родов войск, ставить на боевое дежурство гордость наших конструкторов, инженеров, рабочих – новейшие комплексы, которые подтвердили свои качества Опираясь на колоссальный боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции. В приоритетном порядке будем наращивать поставки в войска на передовой беспилотных авиасистем разных типов, бронетехники и высокоточных средств поражения", - сообщил Путин.

Однако, главное – это, конечно, люди. Сегодня рядовые и офицеры участвуют в специальной военной операции.

"Благодаря их мужеству, самоотверженности и профессиональной работе мы владеем инициативой на всей линии фронта, последовательно снижая боевой потенциал противника. В этих непростых условиях личная ответственность командиров и начальников всех уровней многократно возрастает", - заявил Андрей Белоусов, министр обороны России.

Безопасность граждан и общества, подчеркивает верховный главнокомандующий, зависит от эффективной работы правоохранительной системы и спецслужб. Выпускники профильных вузов сегодня тоже в Георгиевском зале Кремля.

"Приоритетом остаётся и активное содействие нашим военнослужащим в проведении специальной военной операции, в первую очередь в обеспечении правопорядка, законности и мирной жизни людей в освобождённых регионах, в расследовании преступлений неонацистов и карателей, которые должны ответить за свои злодеяния, за преступления против мирных людей, за теракты, за обстрелы наших городов и сёл", - отметил Путин.

Выпускникам Путин в завершение еще раз пожелал успехов и отметил, что главное условие службы – всегда оставаться патриотом.

"Мы очень на вас надеемся. Народ России внимательно следит за каждым шагом нашей армии на линии боевого соприкосновения. Только что заслушал доклад начальника Генерального штаба. Хочу передать слова поздравления от его имени и от всех ваших боевых товарищей, которые выполняют долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения", - сказал Путин.

Торжественные вечера в эти дни проходят во всех военных вузах странны. Ну а участники встречи с президентом отправились на прогулку по столице. Красивые и статные - настоящая гордость России!

Ведь теперь их главный профессиональный принцип - всегда быть на страже интересов России.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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