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Мишустин посетил Московский государственный технологический университет "Станкин"

18:09
  • пятница
  • 21 июня 2024

В структуру университета входит четыре института

Михаил Мишустин посетил Московский государственный технологический университет "Станкин". Один из самых престижных технических вузов. Это альма-матер главы кабмина

Накануне поездки в университет Михаил Мишустин нашёл свою тетрадь с конспектами 30-летней давности. Сейчас в "Станкине" обучается 5000 студентов, в том числе иностранные, из 74 стран. В структуру университета входит четыре института, 27 кафедр и филиал в Егорьевске. В перспективах - строительство учебно-оздоровительного комплекса в Долгопрудном.

А на базе индустриального парка "Руднево" особой экономической зоны "Технополис Москва" создадут головной центр компетенций станкоинструментальной промышленности. Для премьера устроили экскурсию по современным лабораториям университета, рассказали про передовые исследования и различные инновационные направления работы.

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Михаил Мишустин посетил "Станкин"
Михаил Мишустин посетил "Станкин"
Михаил Мишустин посетил "Станкин"
Михаил Мишустин посетил "Станкин"
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