Правительство поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект внесли в Госдуму 20 июня

Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам поддержало правительство России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отзыв в думской базе данных. Напомним, документ был внесен 20 июня депутатами фракции "Единая Россия".

Предполагается, что теперь всем получателям пенсий они будут индексироваться два раза в год. Один раз 1 февраля – на уровень инфляции. Второй раз – 1 апреля на уровень роста заработной платы.

Предложение о возобновлении индексации пенсии работающим пенсионерам последовало от Владимира Путина. Он озвучил его на Петербургском международном экономическом форуме. Президент отметил, что ресурсы на это у страны есть.

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