Политическая свалка: беглые оппозиционеры зарабатывают, поливая Россию грязью

У либералов, отсиживающихся на Западе, нет ничего кроме ненависти

16 июня единая Россия выдвинула своих кандидатов в Мосгордуму, а Сергей Собянин их поддержал. Таким образом фактически дан старт активной кампании, которая завершится 6 сентября, с первым днём выборов, которые, напомним, проходят у нас три дня. Планирует участвовать в выборах и оппозиция, в борьбу за место в московском парламенте будут брошены лучшие силы. Речь, конечно, в первую очередь о представителях оппозиции системной, хотя есть понимание, что и оппозиция несистемная выдвинет своих кандидатов. Несмотря на то, что все предыдущие выборы были для неё, мягко скажем, провальными. Что не удивительно, при их-то жизненной позиции. И притом, что основные лица несистемной оппозиции из России давно сбежали.

Конец мая. Город Львов, колыбель украинского национализма. Именно его наша беглая несистемная оппозиция избрала для проведения очередной сходки, что в общем-то не удивило никого. Все эти господа и дамы, имеющие статус экстремистов и иноагентов у нас в стране, активно ратуют за то, чтобы Россия проиграла войну.

"Единственное, что может поменять положение дел в России - это военное поражение. Никогда по-другому в истории России не было. Только разгромное военное поражение, геополитическая катастрофа приводит к реформам", - заявил Гарри Каспаров (признан иноагентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

О каких именно реформах говорит бывший шахматист, догадаться нетрудно. На этот счёт он высказывался публично и неоднократно. В первую очередь, "Россия будущего", которую хотят построить наши беглые оппозиционеры, должна будет заметно ужаться в размерах.

"Я не против чтобы Российская Федерация или Российская Империя распалась", - сказал Каспаров (признан иноагентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

В планах и проведение фильтрации граждан, подавляющее большинство которых несистемная оппозиция считает неполноценными. Потому как они почему-то голосовали за Путина, а не за их кандидатов. И за это придется заплатить. Либерал до мозга костей и иноагент Владимир Милов говорит об этом вполне четко, пугая всех своим якобы скорым возвращением в Россию.

"Я скоро вернусь в РФ вместе со многими моими коллегами и вот тогда у нас с вами со всеми будет очень жесткий разговор. Мы помним всё. Никто не уйдет от ответственности", - сказал Владимир Милов (признан иноагентом).

По всей видимости, это будет самое мягкое наказание для несогласных с несогласными. Судя по настрою, в планах куда более изощренные методы чисток. Сомневаться в кровожадности наших беглых оппозиционеров не приходится. Достаточно послушать, что они сейчас говорят касательно СВО. Тот же экстремист и иноагент Каспаров открыто призывает бомбить западным оружием российские мирные города:

"Как только ракеты полетят через официальную границу, ситуация в России будет меняться. Прилет "Атакамсов" куда-нибудь в район Ростова, я не знаю, долетают они, ну, вот куда-то туда. Это сразу изменение всех раскладов внутри России".

Вероятно, бывший шахматист слишком долго живет за границей и уже утратил понимание того, как реагируют наши люди на подобные вещи. Но, скорее всего, он никогда и не чувствовал народа. Как и все наши либералы, которые, сбежав на Запад, теперь поливают помоями страну и армию, вполне искренне радуясь мизерным успехам врага.

"Когда я вижу сгоревшую колонну Росгвардии, кадыровцев, СОБРа, ОМОНа, который нас гоняет и бьет на митингах, которые арестовывают, я не испытываю никакой тоски. Я ужасно благодарен Вооруженным силам Украины, что они берут на себя санитарную функцию", - заявил Леонид Волков (признан иноагентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Это Леонид Волков, признанный агентом иностранного влияния и внесенный в список экстремистов и террористов. Ближайший соратник покойного блогера Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму - прим. ред.), рассказывавшего молодежи про демократию и свободу, которую он и соратники якобы собирались принести в такую любимую ими Россию. Но это была лишь маскировка. Теперь же они демонстрируют свое истинное лицо, собирая деньги для ВСУ. И призывая Запад прислать на Украину побольше оружия.

"Как российский политик и как человек, который желает, чтобы Россия скорее освободилась, чтобы россияне скорее перестали гибнуть, я мечтаю об одном: чтобы вот эти танки поскорее доехали, чтобы благодаря этим танкам российская армия потерпела полное поражение", - сказал Волков (признан иноагентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Все это, конечно, заявления людей, которые находятся на первых ролях. Впрочем, и те, кто не занимает высоких постов в стане оппозиции, действуют против России как могут. К примеру, Анна Ведута (признана иноагентом) проплатила надпись на украинском снаряде, о чем гордо сообщила в соцсети:

"Вот тебе скриншот снаряда, купленного на мои деньги с моим приветом нашим мальчикам, в поддержке которых меня обвиняют".

Иноагент Татьяна Лазарева, внесенная в список экстремистов и террористов, открыто радовалась украинским беспилотникам, летящим на российские города.

"Буквально каждый день мы теперь наталкиваемся на атаки беспилотников на российские города. И я, правда, каждый раз первый делом, а что здесь? Если мы говорим про чувства. И вы знаете, это ужасно, но я радуюсь!" – заявила Татьяна Лазарева (признана иноагентом, внесёна в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

А иностранный агент Макаревич, думая, что разговаривает с Зеленским, пообещал ему устроить мощный концерт, когда Украина победит.

"Я очень хочу вашей победы, я считаю до неё дни..." – сказал Макаревич (признан иноагентом).

При этом в реальности у всех этих либералов, отсиживающихся в данный момент на Западе, нет ничего кроме ненависти. Ни идеологии. Ни чёткой политической программы, которую они могли бы предложить людям.

"Для них позитивной программой является как раз сдаться. Великий, могучий Запад, если ему сдаться, в одну минуту превратит Россию в рай. Они с этим шли и в 91-м. Они искренне верят, что им не нужна позитивная программа. Она у них уже есть в виде фотографии Белого дома. Никакой другой программы не надо. А надо просто подчиняться американцам", - отметил Дмитрий Журавлёв, политолог.

Тем более представителям несистемной оппозиции Вашингтон за это неплохо платит. А деньги наши либералы очень любят. Они и в России рвались к власти, прежде всего, с целью наживы. А теперь вот зарабатывают, поливая страну грязью. А заодно шантажируя одних бизнесменов введением санкций и обещая снять ограничения с других олигархов, бежавших из России. Этим промышлял тот же Леонид Волков (признан иноагентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), делая это, разумеется, не бесплатно.

Впрочем, сейчас этим вопросом ведает Юлия Навальная, претендующая на звание лидера беглой российской оппозиции. Она разъезжает по западным странам. Встречается с их лидерами, требуя введения новых санкций. То есть фактически действует против нашей страны и граждан, наивно полагая, что кто-то в Штатах или в ЕС воспринимает её всерьез.

"Все вот эти люди, они в России никому не интересны. Они никогда никого не представляли. Ну, кроме своей вот этой очень узкой тусовки. Запад исходил из того, что будет, наверное, как в первой волне эмиграции. Когда у тебя есть куча интеллектуалов, которые создают действительно параллельные и чрезвычайно интересные политические проекты, которые можно как-то реализовывать. А здесь не создается ничего. Здесь только бесконечное требование денег и рассказы о том, что при одном только упоминании их имени Путин разогревает вертолет, чтобы лететь спасаться куда-нибудь в Северную Корею. Ну, понятно, что это уже никто всерьез не воспринимает. Поэтому здесь окончательное списание всех людей на политическую свалку - это вопрос только времени", - рассуждает писатель, политолог Армен Гаспарян.

Впрочем, это еще не самая страшная кара за предательство, которое, по сути дела, уже давно совершили все эти беглые оппозиционеры и активисты, работающие в интересах врагов России. Теперь у них начались серьезные проблемы с законом, в том числе по статье "Измена Родине". Да и перспектив на Западе у них фактически нет.

Чулпан Хаматову, кстати, на днях уволили из "Нового Рижского Театра". Источник, близкий к художественному руководителю Алвису Херманису, рассказал, что режиссёр был недоволен работой с актрисой. По его словам, Хаматова не смогла влиться в труппу и найти своего зрителя, а также приносит театру репутационный ущерб.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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