Как в тропиках: ученые объяснили аномальную погоду в России

Раньше мегаливни происходили относительно редко

Погода продолжает чудить. Уже вторую неделю центральные регионы России, где установилась жаркая погода, заливают рекордные мегаливни. Которые не приносят облегчения, даже ночью температура выше нормы почти на 7 градусов. И ливни, и высокая влажность, и душные жаркие ночи - это всё приметы тропиков, совсем другого климатического пояса, нежели тот, к которому мы привыкли. Что это значит и чем это чревато?

Яркое солнце, освежающий коктейль и, конечно же, манящая лазурная гладь воды. Если кто-то вдруг подумал, что "тропики у нас" будут выглядеть исключительно так, то он глубоко заблуждался.

Этот июнь в средней полосе за три недели уже вдвое перевыполнил месячную норму осадков. И может войти в тройку самых дождливых за 145 лет. Мощные потоки воды, грозы и ураганы. За считанные минуты в четверг центр Москвы оказался во власти 10-бального шторма "Эдгар".

Воды по пояс и в центре Казани. А в Подмосковье замечен настоящий смерч! Заливает Тамбовскую, Липецкую, Рязанскую области. Бушует стихия на Дальнем Востоке и в Западной Сибири. Причем, масштаб проблемы без преувеличения планетарный! Казалось бы, что общего у Москвы, Новосибирска, Берлина и Вашингтона. Оказывается, климатический пояс. Который до недавнего времени считался умеренным.

Плюс к этому экстремальная жара. В американской столице сейчас до 37 градусов. Не выдерживают даже кажется видавшие и не такое журналисты президентского пула. И это отнюдь не яркая метафора или очередная страшилка, подтверждают ученые. Призывая пересмотреть знакомые всем со школы климатические зоны.

"Есть такая карта смещения температуры относительно городов 100-200-300 лет назад. Если смотреть на эту карту, то Берлин уже находится на уровне Рима. А Москва – на уровне Стамбула", - рассказал Илья Заливухин, архитектор, градостроитель.

А это значит, что вместо комфортных +20 летом - изнуряющие + 28. И то если повезет. Ведь чаще столбики термометров уверенно устремляются куда-то выше 30-градусной отметки. О причинах таких резких климатических изменений спорят долго и много. Увеличение солнечной активности, парниковые газы, замедление океанических течений, таяние ледников и шире – глобальное потепление или даже похолодание. Всё это так или иначе влияет на климат. Впрочем, московские ученые уверены: не последнюю роль в климатической трансформации сыграли города:

"Модель, построенная учеными, показала, что мегаполисы, отдавая тепло и влагу, усиливают экстремальные погодные явления. Город способствует тому, что возникает шквал, смерч и крупный град. Также в городе возникают комплексные явления — экстремальные осадки с экстремальными ветрами. Общий вывод очевиден: с изменением климата города становятся зоной риска для своих жителей, а высокие темпы урбанизации их только усиливают".

Например, из-за обилия бетонных конструкций воздух за ночь не успевает охладиться до комфортной температуры. Нашему организму важно, чтобы дневные и ночные показатели окружающей среды отличались как минимум на 10 градусов. Только тогда человеку обеспечен восстановительный сон. А так называемые 20-градусные "тропические ночи" лишь изматывают организм. Повышая риск инфарктов и инсультов. Не спасают и кондиционеры. Создающие резкий температурный контраст, который не менее губителен для сердечно-сосудистой системы.

К тому же, большинство наших зданий изначально проектировались для другого - умеренного климата. Пожалуй, самый показательный элемент - ливнёвки. Почти 8 тысяч километров труб, 113 с половиной тысяч колодцев, из которых вода попадает в так называемый дождеприёмник. А уже оттуда – в подземный коллектор. Затем сразу 4 ступени отчистки. Московская система отлажена до мелочей. Правда, против законов физики бессильна. Для тропиков характерны так называемые залповые ливни – кратковременные, но интенсивные.

Мощный поток воды упирается в ограниченное пространство. Специалисты называют это "эффектом ванны". Ведь спроектирована система для нормальных условий, когда такие мегаливни, а следовательно потопы и наводнения, были один раз в 3-5 лет. И не надо думать, что это исключительно российская проблема. Регулярно топит Берлин и другие немецкие города, Рим и север Испании.

"Сейчас это, конечно, происходит во всём мире. То есть больше выпадает именно таких больших единовременных осадков. Поэтому города, конечно, подготавливают и меняют, модернизируют свою ливнёвую инфраструктуру. Свою инженерную инфраструктуру. Делают дополнительную ливневку. Делают контейнеры большие подземные для того, чтобы собирать там дождевую воду, которая резко выпадает", - отметил Илья Заливухин.

А еще служит идеальным рассадником для переносчиков тропических болезней, вроде лихорадок Денги и Чикунгунья. Это еще одна глобальная проблема, которую предстоит решать из-за резкого изменения климата. И, пожалуй, не самая сложная. Человечеству предстоит полностью перестроить привычный уклад жизни и экономику. В средней полосе может возникнуть необходимость сиесты. Работать в +40, да еще и при повышенной влажности нам будет небезопасно. Полностью изменится и биосфера, начиная с растений.

"На самом деле большая угроза тем растениям, которые сегодня растут в наших краях. В центральной России. Из-за высоких температур они будут болеть, они будут высыхать. Самое пристальное внимание нужно нашим лесам. Не то, чтобы тропические леса у нас выросли, а, чтобы не потерять наши леса", - пояснил Алексей Карнаухов, ведущий научный сотрудник Пущинского центра биологических исследований РАН.

И пашни. Ведь сельскохозяйственные земли придется смещать на север, где воздух прохладный и относительно сухой. В общем, перспектива так себе. Вопрос лишь в том, как быстро климатические изменения станут необратимы. И сможем ли мы приспособиться к новым условиям.

"Мировой опыт он скорее отрицательный. Можно вспомнить динозавров. Можно вспомнить цивилизации, которые погибли из-за экологических проблем. Междуречье и остров Пасхи, например, когда они вырубили леса и вымерло население, оставив после себя этих каменных истуканов – загадочных", - отметил Алексей Карнаухов.

Впрочем, все эти проблемы власти городов, конечно же, осознают и делают всё для того, чтобы жизнь в мегаполисах была комфортной. Вопрос в скорости как самих климатических изменений, так и реакции на них. Ведь кто-то действительно видит в лужах лишь грязь, а другой – отражающиеся звезды. Как повод для отличного настроения.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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