Больной человек: Байдена ждут очень жесткие дебаты с Трампом

Байдена буквально водят за руку

На следующую неделю в Штатах намечено долгожданное, во многом историческое событие. Первые дебаты нынешних кандидатов в президенты США. 27 июня Джо Байден и Дональд Трамп полтора часа будут обсуждать самые острые вопросы американской политики, внутренней и внешней. Говорить они будут с трибун, при этом микрофоны всех присутствующих, кроме выступающего, будут выключены. Впервые с 76-го года в зале не будет зрителей. Главная интрига - продержится ли действующий президент 90 минут в прямом эфире. Проблемы с ментальным здоровьем Байдена настолько очевидны, что уже обсуждается вероятность в случае, если дебаты пройдут для нынешнего хозяина Белого дома неудачно, замены демократами своего кандидата на выборах.

Байден – решка, Трамп – орёл, 20 июня команды 46-го и 45-го президентов подбросили монетку и разыграли право первого слова на дебатах – оно досталось Джо, Дональд же будет закрывать шоу. И если в выносливости Трампа никто не сомневается – он и сейчас продолжает предвыборное ралли - то вот перед командой Байдена стоит непростая задача: всего за неделю ввести его в адекватное состояние, чтобы он мог не просто стоять, а ещё и чётко говорить. И волшебное превращение из дряхлого старика в бодрого кандидата уже началось – в четверг Байден ушёл в очередной отпуск и проведет его в ста километрах от Вашингтона, в загородной президентской резиденции Кэмп-Дэвид.

Трамп, и не только он, не просто так последние несколько недель смеются над Байденом. Дело в том, что у Джо будто села батарейка – раньше он всего лишь путал слова, забывал имена министров и действующих президентов дружественных государств, здоровался с невидимыми собеседниками, спотыкался и регулярно падал. Теперь же он начал столбенеть в крайне неожиданные моменты. Один из ярких конфузов случился несколько дней назад в Лос-Анджелесе на встрече со спонсорами избирательной кампании. На кадрах видно, что уже уходя со сцены, Байден сперва бодро прощался со зрителями, а потом вдруг замер. Но Барак Обама, уже словно по привычке, ловко вернул Байдена в реальность. Известный канадский невролог, создатель Монреальского когнитивного теста Зиад Насреддин однозначно заявил, что Байден не просто старый, а очевидно больной человек – с прогрессирующим неврологическим расстройством.

"Болезнь Паркинсона является вторым по распространённости нейродегенеративным заболеванием у пожилых людей после болезни Альцгеймера. Общественность вовсю строит догадки, однако ни Байден, ни его команда никогда не подтверждали и даже не допускали наличие у него болезни Паркинсона… Хотя такие симптомы, как тремор конечностей, хорошо известны, также болезнь Паркинсона вызывает скованность движений и мимики лица, невнятную речь. Также известно, что она вызывает когнитивные нарушения, влияющие на память, концентрацию и даже настроение. Симптомы заболевания со временем усугубляются и никакого лечения не существует", - пишут западные СМИ.

И ведь действительно, Байдена буквально водят за руку. Так, во Франции во время празднования 80-летия высадки союзных сил в Нормандии сонного Джо опекала его жена – она, например, не дала ему сесть мимо стула, и президент Эммануэль Макрон старался не оставлять Байдена одного и, словно ребёнку, диктовал что надо делать.

А вот что происходит с Байденом, когда его не контролируют, можно было увидеть на саммите "Большой семёрки" в Италии – в один момент Джо отбился от лидеров и пошёл куда-то в поле – хорошо, что премьер-министр Джорджа Мелони вовремя спохватилась. А ещё Байден чуть не завалился на Папу Римского. Ну а на празднование дня эмансипации в Белом доме Байдена не смог растормошить даже поцелуй бородатой чернокожей женщины в кричащем золотом платье – Джо не шевелясь и, кажется, даже не моргая улыбался минут десять. Американские журналисты после всего этого стали требовать от пресс-секретаря Белого дома объяснений, но её ответ ввёл в ступор уже корреспондентов.

Понятно, что пресс-секретарь Белого дома не может назвать своего начальника больным. Однако, если верить утечкам, политтехнологи Джо недавно ввели новую стратегию по маскировке его слабого здоровья – впредь президент должен всегда передвигаться в сопровождении помощников, чтобы казаться более живым. Например, в европейском турне во время перелётов его сопровождала внучка – на кадрах видно, как дедуля опирается на её руку.

Когда же операторы снимают Байдена одного, то картинка получается печальной, вот на этой неделе сняли, как американский президент отчаянно пытается забраться в автомобиль – очевидно, что Джо далось это нелегко и он мучался. Но в Белом доме, наверное, опять назовут и это видео фейком – как и все остальные видео, на которых Байден выглядит нелепо или странно.

Продемократические телеканалы сейчас действительно вещают будто из зазеркалья. Очевидно, что перед ними была поставлена чёткая задача – доказать телезрителям и потенциальным избирателям Байдена, что он активный и подвижный – нужно лишь снимать с правильного ракурса.

Кстати, Трамп предложил проверить Байдена на употребление наркотиков, стимулирующих физическую активность, потому что перемены в его поведении слишком уж разительны, на важных мероприятиях Джо бодрый, а на рядовых – в своём обычном вялом состоянии. И бывший врач Белого дома уверен, что 46-й президент употребляет сильные стимуляторы:

"Глаза Байдена широко открыты, он не моргает - всем кажется, что он принимает какой-то наркотик. Мы не знаем точно, что он принимает, его лечащий врач отказывается общаться с журналистами и отвечать на вопросы о том, какие лекарства он принимает, и на другие вопросы, связанные со здоровьем президента. А нам нужно знать ответы на эти вопросы – это вопросы национальной безопасности".

Аналитики прогнозируют, что все неудобные вопросы Трамп обязательно будет задавать Байдену на дебатах, а ещё он обязательно будет обзывать Байдена самым беспомощным президентом США и обязательно напомнит про его сына-наркомана. Ну а Байден будет пытаться убедить Америку в том, что президент с деменцией лучше, чем президент – уголовник, как и половина его команды.

Удивительно, но за неделю до дебатов рейтинги одобрения обоих кандидатов неожиданно сравнялись, и всё же больше впечатляет другой свежий рейтинг – отвращения, и он показал, что американцы больше не хотят видеть в Белом доме ни Трампа, ни Байдена.

Вера Щирова, "ТВ Центр"

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