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Белоусов оценил ситуацию на линии фронта

15:48
  • пятница
  • 21 июня 2024

Боевой потенциал ВСУ снижен

Российские военнослужащие владеют инициативой на всей линии фронта.

Боевой потенциал противника заметно снижается, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

"Благодаря их (ВС России – прим. ред.) мужеству, самоотверженности и профессиональной работе", - подчеркнул глава Минобороны на встрече с выпускниками военных вузов.

Наши вооруженные силы в ходе спецоперации решительно борются с последователями нацистской идеологии. Армия и флот России способны отвечать на самые серьезные вызовы и угрозы. 

"Сейчас Россия находится на острие борьбы за установление справедливого и равноправного миропорядка", - отметил Белоусов (цитата по РИА Новости). 

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