В Германии за слежку задержали россиянина, украинца и армянина

Их поймали в кафе

Украинец, армянин и россиянин следили за еще одним украинцем в Германии.

Подозреваемых в шпионаже задержали во Франкфурте-на-Майне 19 июня, сообщила Генпрокуратура ФРГ. Их зовут Роберт А., Вардгес И. и Арман С.

Как стало известно правоохранительных органам, подозреваемые приехали в Германию по поручению иностранной секретной службы, они следили за проживающим в Германии украинцем, пишет Bild. В день задержания – 19 июня – они посещали кафе, где, как предполагалось, находилась цель слежки.

За кем конкретно следили граждане России, Армении и Украины, а также на какую спецслужбу работали, немецкая Генпрокуратура не уточнила.

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