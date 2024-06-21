ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Германии за слежку задержали россиянина, украинца и армянина

16:27
  • пятница
  • 21 июня 2024

Их поймали в кафе

Украинец, армянин и россиянин следили за еще одним украинцем в Германии.
Офицер бундесвера получил срок по обвинению в шпионаже в пользу России

Подозреваемых в шпионаже задержали во Франкфурте-на-Майне 19 июня, сообщила Генпрокуратура ФРГ.  Их зовут Роберт А., Вардгес И. и Арман С.

Как стало известно правоохранительных органам, подозреваемые приехали в Германию по поручению иностранной секретной службы, они следили за проживающим в Германии украинцем, пишет Bild. В день задержания – 19 июня – они посещали кафе, где, как предполагалось, находилась цель слежки.

За кем конкретно следили граждане России, Армении и Украины, а также на какую спецслужбу работали, немецкая Генпрокуратура не уточнила.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция Германии
Полиция Германии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.