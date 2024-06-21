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Более 44 тонн вызывающих ботулизм продуктов сожгли в Москве

17:09
  • пятница
  • 21 июня 2024

Эпидрасследование продолжается

В Москве после проведенных проверок изъяли более 85 тонн продукции, способной вызвать ботулизм.

Более 44 тонн сожгли на мусоросжигательном заводе под контролем сотрудников Роспотребнадзора.

Также сотрудники надзорной службы провели обзвон людей, употреблявших в пищу салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке и салат с тунцом, фасолью и яблоком. В ходе опроса были выявлены еще 94 человека с признаками ботулизма. 11 из них госпитализированы, остальные взяты под медицинское наблюдение. По 12 адресам у покупателей была собрана зараженная еда.

Расследование инцидента продолжается. В настоящее время более 300 россиян все еще остаются в больницах с диагнозом "ботулизм". Все они ели салат с фасолью, изготовителем которого является ООО "Локалкитчен".

На этой неделе суд отправил под домашний арест троих из четверых обвиняемых по делу об отравлении - гендиректора "Локалкитчен" Антона Козина, руководителя отдела качества Елену Машкову и директора "Савон-К" Владимира Шина. Четвертого фигуранта дела – повара компании "Савон-К" Карима Норматова – отправили в СИЗО до 15 августа.

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