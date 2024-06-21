Мария Киселева: Москва станет столицей кинотуризма

Многие зрители хотят воочию увидеть места, где снимались любимые фильмы

Фестиваль "Времена и эпохи" в "Москинопарке" привлечет туристов в российскую столицу. Об этом рассказала трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева, передает АГН "Москва".

"Москинопарк", ставший одной из площадок прошедшего в столице фестиваля "Времена и эпохи", несомненно сыграет важную роль в развитии нашего кино. В мире активно развивается новое перспективное направление – кинотуризм. Многие зрители хотят воочию увидеть места, где снимались любимые фильмы, познакомиться с артефактами, посмотреть на сохранившиеся декорации. Самая масштабная из съемочных киноплощадок, открытых для туристов, наверняка станет и самой привлекательной для туристов. Сегодня здесь уже проводятся экскурсии для детей и взрослых. Их цель – познакомить гостей с историей этого вида искусства, процессами производства, техническими особенностями и профессиями, востребованными в киноиндустрии", – сказала Мария Киселева.

По ее словам, в свободное от производства картин время эта локация открыта для туристов.

"Здесь на территории в 184 га воссозданы натурные площадки для проведения съемок разных исторических эпох. В настоящее время создано 12 площадок, но гости фестиваля могли побывать на двух из них: в Москве 1940-х годов и на Диком Западе. Первая локация в точности воспроизводит столицу времен 1941–1943 годов", – сказала она.

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