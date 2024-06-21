Студентов РосУниМеда посадили под домашний арест за покупку зачета

Всего задержаны около 30 человек

Двум студентам Российского университета медицицы (РосУниМед) избрали меру пресечения по факту дачи взятки за проставление зачета.

Муслима Муслимова и Махача Булбова отправили под домашний арест на два месяца – до 18 августа, говорится в сообщении Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы. Их подозревают в посредничестве во взяточничестве.

Ранее под домашний арест отправили бывшего студента университета Рачи Саркисяна и студента Халила Бабаева.

19 июня в РосУниМеде прошли следственные действия из-за возможной покупки экзаменов. Telegram-канал Baza писал о задержании порядка 30 человек, в числе которых доцент кафедры хирургических болезней.

РосУниМед до декабря 2023 года носил имя Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова (МГМСУ).

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"