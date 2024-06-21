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Студентов РосУниМеда посадили под домашний арест за покупку зачета

17:55
  • пятница
  • 21 июня 2024

Всего задержаны около 30 человек

Двум студентам Российского университета медицицы (РосУниМед) избрали меру пресечения по факту дачи взятки  за проставление зачета.

Муслима Муслимова  и Махача Булбова отправили под домашний арест на два месяца – до 18 августа, говорится в сообщении Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы. Их подозревают в посредничестве во взяточничестве.

Ранее под домашний арест отправили бывшего студента университета Рачи Саркисяна и студента Халила Бабаева.

19 июня в РосУниМеде прошли следственные действия из-за возможной покупки экзаменов. Telegram-канал Baza писал о задержании порядка 30 человек, в числе которых доцент кафедры хирургических болезней.

РосУниМед  до декабря 2023 года носил имя Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова (МГМСУ).

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