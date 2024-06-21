ЕС запретит россиянам частные перелеты на встречи и отдых

Новый пакет санкций "обещает быть жестким", отметили в ЕК

Стало известно, какие запреты войдут в новый 14-й пакет антироссийских санкций.

Как ожидается, Евросоюз запретит любые частные и чартерные авиаперелеты, необходимые для перевозки россиян на деловые встречи или в места отдыха, пишет издание EUobserver. Как уточняется, речь идет именно о тех рейсах, на которые Россия самостоятельно может определять место и время своих взлета и посадки.

Кроме того, ЕС намерен в черный список 69 физлиц и 47 юрлиц. В серый список (требующий дополнительного надзора – прим. ред.) войдут более 60 компаний, которые, по мнению Брюсселя, помогают Москве перевозить "чувствительные товары".

Ранее США ввели санкции против 12 россиян, среди которых представители руководства "Лаборатории Касперского".

Окончательное утверждение нового пакета антироссийских санкций состоится 24 июня – на встрече глав МИД стран ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что он будет жестким.

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