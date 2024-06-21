В Ростове-на-Дону загорелся склад МВД

Пожару присвоен второй ранг

В Ростове-на-Дону загорелся, предположительно, склад министерства внутренних дел России.

"Сообщение о пожаре поступило в 17:00 по адресу: улица Вятская, 67В. Согласно открытым данным, по адресу находится база хранения ресурсов снабжения Северо-Кавказского округа МВД.

На месте работают 73 человека и 28 единиц техники, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Площадь пожара составляет 700 квадратных метров, возгоранию присвоен второй ранг.

"Получаю регулярные доклады о ситуации", - написал он в своем telegram-канале.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"