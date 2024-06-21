Лукашенко рассказал, как доит коров по ночам

Работа в фермерстве - самая благородная

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился, что ему снится по ночам. Своей тайной он поделился во время посещения молочно-товарного комплекса в Дзержинском районе в пятницу, 21 июня.

"Мне снятся по ночам сейчас люди, с которыми я работал. Снятся коровы. Я их ночь дою", - передал слова главы государства telegram-канал "Пул Первого".

Лукашенко добавил, что работа в сельском хозяйстве является благородной. По его словам, она даже лучше, чем президентство.

"Самая интересная здесь работа. Живые люди, живой скот, живые растения. И результат каждый год", - отметил белорусский президент.

Ранее Лукашенко рассказал, почему работает без отпусков.

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