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Моложе на 43 года: что известно о юной невесте Григория Лепса

21:00
  • пятница
  • 21 июня 2024

Девушку не трогает критика

Отношения 61-летнего певца Григория Лепса и 18-летней студентки МГИМО Авроры Кибы взбудоражили общественность и СМИ.
Лепсу стыдно за расставание с женой, но каяться перед ней он не собирается

Пара появилась вместе на одной из музыкальных премий, где Лепс намекнул на скорую свадьбу. 43-летняя разница в возрасте не смущает ни его, ни ее. На фоне слухов, сплетен и критики девушка выложила в социальных сетях пост о свободе.

"Свобода - это про то, когда ты позволяешь другим думать, что ты плохой, а тебе с этим абсолютно комфортно", - отметила юная особа (цитата по StarHit).

Григорий и Аврора познакомились через ее родителей, богатых бизнесменов. Девушка младше старшей дочери певца на четыре года. Артист подарил своей избраннице кольцо Graff, в комментариях поклонники пишут, что это "то самое кольцо". Тем не менее, девушка пока никак не обозначила согласие или отказ.

Родители Авроры поддерживают необычный союз дочери, отметив, что девушка положительно повлияла на музыканта – Лепс занялся спортом и отказался от вредных привычек. У певца – это первые публичные отношения после развода. Лепс 20 лет был женат на танцовщице Анне Шаплыковой, у пары родились трое детей.

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