Режиссера "ДМБ" и "Даун Хауса" признали иноагентом

Он выступал против СВО

Минюст России обновил список иностранных агентов, добавив в него еще шесть человек.

В него попали режиссер Роман Качанов (фильмы "Даун Хаус", "ДМБ"), Его работы входят в топ-100 лучших фильмов на русском языке, пишет "Лента.ру". Режиссер выступал против СВО, а также распространял неверные сведения о ВС России.

Помимо Качанова в спискок иноагентов пополнили правозащитник Алексей Прянишников, политтехнолог Сергей Антонов, питерский муниципальный депутат Владимир Волохонский и бывший петербургский муниципальный депутат Никита Кириллов.

Также в перечень иноагентов Минюста угодил француз Лоран Клод Жан-Луи Винатье, которого ранее арестовали по делу о сборе военных данных. Свою вину он признал.

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