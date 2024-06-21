ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия и Индия обсудят соглашение о порядке взаимного направления войск

22:14
  • пятница
  • 21 июня 2024

Проект соглашения уже готов

Российское правительство одобрило проект соглашения с Индией о направлении военных.

Распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил военному министерству провести переговоры с Дели по проекту этого документа.

В документе речь идет о порядке взаимного направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов России и Индии, а также об оказании гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий, передает РИА Новости.

Проект представило Миноброны, предварительно согласовав его с МИД и другими федеральными органами исполнительной власти. Также с документом поработала и индийская сторона.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Военнослужащие Россия и Индия
Военнослужащие Россия и Индия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.