Россия и Индия обсудят соглашение о порядке взаимного направления войск

Проект соглашения уже готов

Российское правительство одобрило проект соглашения с Индией о направлении военных.

Распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил военному министерству провести переговоры с Дели по проекту этого документа.

В документе речь идет о порядке взаимного направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов России и Индии, а также об оказании гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий, передает РИА Новости.

Проект представило Миноброны, предварительно согласовав его с МИД и другими федеральными органами исполнительной власти. Также с документом поработала и индийская сторона.

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