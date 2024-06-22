День памяти и скорби: Россия вспоминает героев Великой Отечественной

Война началась 22 июня 1941 года

Сегодня в России День памяти и скорби. Жители всей страны отдают дань уважения героям Великой Отечественной. В четыре часа утра началась всероссийская акция "Вахта памяти" у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.

83 года назад, 22 июня 1941 года фашистская Германия без предупреждения вторглась на территорию Советского Союза. Началась Великая Отечественная война одна из самых кровопролитных в истории человечества. Наша страна потеряла в ней около 27 миллионов человек.

Свечи памяти в честь павших героев этой ночью зажглись в столице на Поклонной горе. У стен главного храма Вооружённых сил в Кубинке более трёхсот военнослужащих московского гарнизона выстроились в виде цифр 1418, по количеству дней войны.

Одним из первых к акции присоединилось Приморье. Во Владивостоке участники шествия собрались на Центральной площади. К Вечному огню были возложены венки и цветы.

В Луганской Народной Республике в День памяти и скорби к главному мемориалу пришли нынешние защитники и ветераны Великой Отечественной. В Донецке все неравнодушные собрались у Саур-Могилы, куда была доставлена частица Вечного огня из Москвы. Этот памятник теперь ещё и символ стойкости нынешних жителей Донбасса.

Город-герой Севастополь 22 июня 1941 года принял на себя первый удар немецкой авиации. Смотрите репортаж специального корреспондента "ТВ Центра" Никиты Васильева.

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