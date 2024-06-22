Рассекречены архивы о защитниках советского неба в первый день войны

Сведения опубликовало Минобороны России

К годовщине начала Великой Отечественной войны Минобороны запустило новый мультимедийный проект "Тот самый длинный день в году". Уже в первые часы войны советские люди проявляли чудеса мужества и героизма. Рассекреченные данные архивов тому подтверждение.

По замыслу фашистов, Советский Союз должен был пасть за несколько месяцев, ещё до наступления зимы. Но в первые же дни войны немцы поняли - лёгкой прогулки не будет. Один из первых воздушных таранов Великой Отечественной произошёл уже через 25 минут после её начала - в 4:25 утра в исполнении старшего лейтенанта Ивана Иванова. Он стал Героем СССР посмертно. Но смерть никого не пугала - его примеру следовали и другие лётчики.

Положение Красной Армии было тяжёлым. Среди рассекреченных документов и записи из дневника Андрея Ерёменко, только назначенного командующим Западным фронтом.

Мне стало ясно, что фронта не существует. Есть отдельные группы войск, ведущие бои в окружении, но с ними нет никакой связи.

Однако, сдаваться никто не собирался. Мало кто знает, что уже на второй день войны РККА освободила первый город - Перемышль, который после победы отошёл Польше.

"Немцы захватили город 22 июня с боями. Но там образовались, в том числе, части народного ополчения, то есть простые рабочие, инженеры - они вышли защищать свой город. И вместе с частями нашей регулярной армии и пограничниками нанесли контрудар", - рассказывает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Выбили противника на другую сторону реки, разделяющую город, и даже пытались гнать врага дальше. На Западном фронте в первые дни войны наша авиация перешла к новой тактике - нанесению ударов по разным направлениям в разное время суток, о чем также писал командующий Ерёменко.

В результате такой тактики за два дня было уничтожено 120 самолётов противника. Это было первое поражение, нанесённое противнику. И когда я донёс об этом в Москву, то меня переспросили по телефону, не ошибся ли я?

В дневниках же немецких генералов появлялись другие записи. Начальник Генштаба сухопутных войск Вермахта Франц Гальдер писал, что война на Востоке будет совсем не такой, к которой они привыкли на Западе.

Здесь русские дерутся ожесточённо. И не сдаются после того, как их обошли с флангов. Даже в окружении они оказывают ожесточённое сопротивление. И не сдают без боя, практически, не пяди своей земли. Русские продолжают драться! Что это такое!?

Героизм наших солдат немцы объясняли русским варварством. Впрочем, никакого другого объяснения нацистам и в голову не могло прийти. Да и в Европе массовой самоотверженности и готовности умереть за Родину они не встречали.

Александр Огородников, «ТВ Центр»

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