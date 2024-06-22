Природные пожары в Турции унесли жизни 11 человек

Сгорела часть урожая

Масштабные природные пожары бушуют на юго-востоке Турции. Огнём охвачены огромные территории в двух провинциях. Жертвами стихии стали 11 человек, 78 пострадали. Уничтожены жилые дома в двух деревнях и более полутора тысяч гектаров сельхозугодий.

Распространению пламени способствует сильный ветер. Возгорания зафиксированы и на западе страны. Там пострадавших нет, но из предосторожности эвакуированы жители небольшого населённого пункта.

Борьбу с лесными пожарами ведут и на юго-западе Греции. На полуострове Пелопоннес погиб мужчина. Огнём охвачены две деревни. Жители ещё нескольких покинули свои дома.

А по Чехии пронеслись ураганы. Они сопровождались ливнями и крупным градом. Шквалистый ветер повалил сотни деревьев. Из-за перебоев с электричеством временно остановился общественный транспорт. Несколько человек госпитализированы, сообщает "ТВ Центр".

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