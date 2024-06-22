ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Армия России взяла в клещи Раздоловку под Часовым Яром

13:04
  • суббота
  • 22 июня 2024

Противник отступает

В зоне спецоперации российские авиация и ракетные подразделения нанесли серию мощных комбинированных ударов по объектам националистов в девяти областях. В Харьковской области в результате прямых попаданий в пункт дислокации ликвидированы до 80 боевиков.

Новости спецоперации: российские войска стремительно развивают наступление
Российские войска развивают наступление по всей линии боевого соприкосновения

Кроме того, наши подразделения продвинулись в Донбассе, в направлении Торецка. Практически полностью освобожден посёлок Шумы. Это значит, что на донецком участке фронта пробита ещё одна брешь в обороне противника.

На этом же направлении штурмовые группы российских мотострелков заняли большую часть Карловки. Противник отступает, теряя в уличных боях один опорный пункт за другим.

И прорыв на северном фланге Часова Яра. Там российские десантники взяли в клещи посёлок Раздоловку. Сейчас идёт ликвидация остатков националистов, которые зажаты в огневом полукольце, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
ТОС "Солнцепек" ВС России
ТОС "Солнцепек" ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Огонь по позициям ВСУ
Огонь по позициям ВСУ
Военнослужащий ВС России запускает БПЛА
Военнослужащий ВС России запускает БПЛА
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.