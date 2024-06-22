Противник отступает

В зоне спецоперации российские авиация и ракетные подразделения нанесли серию мощных комбинированных ударов по объектам националистов в девяти областях. В Харьковской области в результате прямых попаданий в пункт дислокации ликвидированы до 80 боевиков.

Кроме того, наши подразделения продвинулись в Донбассе, в направлении Торецка. Практически полностью освобожден посёлок Шумы. Это значит, что на донецком участке фронта пробита ещё одна брешь в обороне противника.

На этом же направлении штурмовые группы российских мотострелков заняли большую часть Карловки. Противник отступает, теряя в уличных боях один опорный пункт за другим.

И прорыв на северном фланге Часова Яра. Там российские десантники взяли в клещи посёлок Раздоловку. Сейчас идёт ликвидация остатков националистов, которые зажаты в огневом полукольце, сообщает "ТВ Центр".

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