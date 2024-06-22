Об очередной провокации объявлено 22 июня

США закрывают визовый центр России с отделениями в Вашингтоне и Нью-Йорке. Об этом сообщил посол нашей страны Анатолий Антонов. Новость наши дипломаты получили сразу после траурной церемонии в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Она прошла этой ночью на территории нашей миссии, сообщает "ТВ Центр".

Дипломат подчеркнул: американские власти знают о сегодняшней дате и специально приурочили к ней очередной антироссийский выпад. С закрытием визовых центров дополнительная нагрузка ляжет на плечи сотрудников посольства и консульств.

Наши дипломаты продолжат выполнять свою работу, несмотря на то, что это не единственная неприятность со стороны Вашингтона. Как сообщил посол Антонов, американцы отобрали у дипломатов карточки освобождения от налога. Они предполагают привилегии для дипломатов любой страны, позволяющие им жить и не платить налоги в местную казну.

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