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Собянин обратился к ветеранам в День памяти и скорби

11:24
  • суббота
  • 22 июня 2024

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР

В День памяти и скорби Сергей Собянин обратился к московским ветеранам. Мэр отметил, что Великая Отечественная война стала священной борьбой за свободу и независимость Родины.

На фронте и в тылу люди проявили массовый героизм, стойкость и самоотверженность. Не щадя себя, сражались с захватчиками, приближали Великую Победу.

Спустя годы, десятилетия – никто не забыт и ничто не забыто, сказал Собянин. Нынешнее поколение хранит память о защитниках Отчизны и передаёт это наследие потомкам.

В День памяти и скорби в России вспоминают героев Великой Отечественной войны. В регионах проходят памятные мероприятия, люди возлагают цветы к военным монументам.

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