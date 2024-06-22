Восточные регионы России охватили природные пожары

Их тушат с воздуха

Синоптики предупреждают об аномальной жаре сразу в нескольких регионах Западной Сибири. По прогнозам, в ближайшие дни в Алтайском крае возможен 40-градусный зной. В Хакасии, Кемеровской, Новосибирской областях воздух прогреется до плюс 36 градусов. И это может серьёзно осложнить ситуацию с природными пожарами. Сейчас с ними борются в Якутии и Забайкалье.

Пламя стремительно взбегает по деревьям, охватывая их целиком. Из-за сильного ветра огонь моментально распространяется по лесу. За сутки в Забайкалье потушили три таких пожара, осталось - ещё около десяти. Главная причина - грозы, а также неосторожное обращение с огнём. Посещать леса в регионе запрещено, здесь действует режим ЧС. Бороться с пожарами особенно трудно из-за сложного рельефа и отсутствия водоёмов. На помощь прибыли специалисты из пяти регионов.

В Якутии сегодня одновременно тушили два десятка очагов. Сотни парашютистов-десантников "Авиалесоохраны" добираются к местам возгораний на вертолётах. Туда, где нет источников воды, её доставляют по воздуху.

Один из эффективных способов остановить огонь - так называемый встречный отжиг. Специалисты прокладывают детонирующий шнур высокой мощности, затем производят взрыв. Так получают минерализованные полосы, от которых затем пускают контролируемый встречный огонь. По дороге он сжигает лесную подстилку и способен остановить надвигающуюся стену пожара. С воздуха работу координирует лётчик-наблюдатель.

В соседних с Якутией арктических районах Чукотки в лесах также сохраняется критически высокая пожарная опасность. Жара, отсутствие дождей - в таких условиях достаточно буквально искры. Бороться со стихией здесь также мешает сложный рельеф.

Полина Кастрицкая, «ТВ Центр»

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