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Для ветеранов СВО организовали путешествие по городам России

12:10
  • суббота
  • 22 июня 2024

Бойцы посетят знаковые места страны

Долгожданный отпуск для героев, мужественно защищающих нашу страну. Путешествие по городам России организовали для ветеранов спецоперации и членов их семей. Под музыку военного оркестра поезд отправился с Ярославского вокзала Москвы.

Отдыхающие посетят Казань, Екатеринбург и Нижний Новгород. Тур проводят в рамках социально-патриотического проекта "Своих не бросаем!" и при поддержке фонда "Защитники Отечества".

Впереди у бойцов экскурсии, осмотр достопримечательностей и самое главное - возможность провести время вместе с родными, сообщает "ТВ Центр".

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