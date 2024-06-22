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В Москве вручили театральную премию "Гвоздь сезона"

12:44
  • суббота
  • 22 июня 2024

Главный приз получил Театр Вахтангова

В Москве вручили театральную премию "Гвоздь сезона". Этой наградой отмечают лучшие спектакли, созданные профессиональными коллективами столицы, сообщает "ТВ Центр".

Главный приз получила постановка "Генерал и его семья" Театра имени Вахтангова. Кроме того, ещё пять малых наград раздали спектаклям- финалистам, которые выбрало жюри.

Премию вручают с 2002 года, её особенность - отсутствие специальных номинаций. Эксперты оценивают произведение целиком как результат работы всего творческого коллектива.

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