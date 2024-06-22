Собянин рассказал о развитии улично-дорожной инфраструктуры Москвы

Строятся новые развязки
О развитии улично-дорожной инфраструктуры Москвы рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин. В планах уже в сентябре открыть городской вокзал у станции "Рассказовка" Солнцевской линии метро, который улучшит транспортное обслуживание прилегающих районов.
На востоке столицы строят многоуровневую развязку на пересечении Открытого шоссе и скоростного диаметра. Она значительно повысит доступность районов Богородское и Метрогородок.
Работы ведут и на Киевском шоссе возле посёлка Селятино. Новый участок увеличит пропускную способность ЦКАД и трассы М-3, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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