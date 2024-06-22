Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

В церемонии приняли участие ветераны

Владимир Путин в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. В церемонии возложения цветов приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий и выпускники военных вузов, сообщает РИА Новости.

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР. Страна потеряла более 20 миллионов человек в годы Великой Отечественной войны.

В День памяти и скорби в регионах традиционно проходят различные мероприятия. Люди вспоминают героев войны, возлагают цветы к мемориалам.

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