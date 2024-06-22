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Собянин пригласил москвичей на благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

19:48
  • суббота
  • 22 июня 2024

Мэр сообщил подробности

6 и 7 июля в Саду имени Баумана пройдёт благотворительный фестиваль "Город неравнодушных". Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Москвичи смогут посетить ярмарку, на которой будут представлены вязаные игрушки, текстиль, посуда, свечи. Все средства от продажи пойдут на помощь подопечным некоммерческих организаций, сообщил мэр.

Также на фестивале все желающие смогут выбрать питомца из приютов, а в развлекательной программе - творческие мастер-классы, кино на открытом воздухе в летнем кинотеатре, добрый стендап и благотворительный квест.

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Фестиваль "Город неравнодушных"
Фестиваль "Город неравнодушных"
Фестиваль "Город неравнодушных"
Фестиваль "Город неравнодушных"
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