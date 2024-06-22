Нанесён групповой удар по объектам энергетики Украины

Все цели поражены

В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики в ночь на 22 июня нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу предприятий ВПК. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также поражены склады боеприпасов и авиационных средств поражения, места хранения безэкипажных катеров и беспилотников самолётного типа. За минувшие сутки силы ПВО сбили 48 украинских беспилотников и реактивный снаряд американской установки HIMARS.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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