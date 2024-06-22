В Москве стартовала акция "Вахта памяти"

22 июня - День памяти и скорби

Сегодня, в День памяти и скорби по всей стране вспоминают подвиг советского народа, тех, кто ценой собственной жизни приближал Великую Победу на фронте и в тылу. Тысячи людей несут цветы к мемориалам воинской славы, зажигают свечи. В Москве в Александровском саду рано утром началась акция "Вахта памяти".

Солдаты Президентского полка чеканят шаг и застывают у Могилы Неизвестного Солдата. Ровно в четыре часа раздаётся голос Юрия Левитана - то самое сообщение о вторжении гитлеровских войск. Жители столицы – потомки тех, кто воевал и погибал на фронтах Великой Отечественной войны, возлагают к Вечному огню горящие свечи и живые цветы. И слёзы на глазах – свидетельство того, что это всё не просто ритуал.

Десятки тысяч огней в память о наших героях, родных для каждой семьи, горели этой ночью на Поклонной горе. В полночь, после минуты молчания, у Музея Победы стартовала акция "Свеча памяти". Которую тут же подхватили во всех регионах страны. 1418 свечей – по количеству дней войны – зажгли в подмосковной Кубинке у музейного комплекса "Дорога памяти". Частицу Вечного огня в главный храм Вооружённых сил доставили с Пискарёвского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге.

В самой Северной столице ночная акция прошла на Дворцовой площади. 80 тысяч свечей образовали масштабную композицию, посвящённую 80-летию Победы. А на другом конце страны, но тоже в городе морской славы России – Владивостоке – ветераны войны, курсанты и военные, представители власти, общественных организаций, студенты и школьники прошли колонной памяти по Корабельной набережной до Стены памяти у комплекса "Боевая слава Тихоокеанского флота".

С особым чувством сопричастности люди приходят к мемориалам памяти в новых регионах. В Мелитополе из свечей выложили "Не забудем" и танк "Т-70". Именно он первым вошёл в освобождённый от фашистов город. Частицы Вечного огня из Москвы доставили на Донбасс к курганам Острая могила в Луганске и Саур-Могила в Донецкой Народной Республике.

В 3 часа 13 минут по местному времени минутой молчания почтили память павших в Севастополе. Именно 22 июня 1941 года принял на себя первый удар немецкой авиации – за час до вероломного наступления немцев на Западе и атаки на Брестскую крепость. В ту роковую ночь счастливые выпускники севастопольских школ пускали с Графской пристани бумажные кораблики с пожеланиями и отправляли их в море. Они ещё ничего не знали.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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