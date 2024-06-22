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В Москве строят храм в честь Дмитрия Донского

15:36
  • суббота
  • 22 июня 2024

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

На юго-западе Москвы возводят большой храмовый комплекс в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

На территории строят большую церковь, которая сможет вместить тысячу прихожан, а также образовательный центр с воскресной школой и православной гимназией, спортивный комплекс и театрально-концертный зал. Кроме того, появится музей Дмитрия Донского с панорамой Куликовской битвы.

После выездного совещания Владимир Ресин возложил цветы к монументу на Алее воинской славы около храма, в честь погибших на фронтах Великой Отечественной войны, сообщает "ТВ Центр".

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