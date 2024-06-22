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Три человека погибли во время массированных ударов по Донецку

14:41
  • суббота
  • 22 июня 2024

Ранены четверо мирных жителей

Три человека погибли, четверо ранены во время массированных ударов ВСУ по ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

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По его словам, противник начал обстрелы Донецка и Горловки в четыре часа утра. В Буденновском районе Донецка погибли три мужчины – сотрудники строительной фирмы.

В Куйбышевском районе Донецка ранен мужчина, в Никитовском районе Горловки атакован гражданский микроавтобус – два пассажира травмированы.

Также повреждены шесть жилых домов, четыре инфраструктурных объекта и несколько автомобилей в Донецке.

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