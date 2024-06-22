Три человека погибли во время массированных ударов по Донецку

Ранены четверо мирных жителей

Три человека погибли, четверо ранены во время массированных ударов ВСУ по ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

По его словам, противник начал обстрелы Донецка и Горловки в четыре часа утра. В Буденновском районе Донецка погибли три мужчины – сотрудники строительной фирмы.

В Куйбышевском районе Донецка ранен мужчина, в Никитовском районе Горловки атакован гражданский микроавтобус – два пассажира травмированы.

Также повреждены шесть жилых домов, четыре инфраструктурных объекта и несколько автомобилей в Донецке.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"