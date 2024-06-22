Небоскрёб в Астане вспыхнул как спичка

Из здания спасли 8 человек

В центре Астаны спасатели сражаются с пожаром повышенной сложности в 26-этажном небоскрёбе. Здание горит по всей высоте.

По данным местного МЧС, из него уже эвакуировали восемь человек, в том числе ребёнка. Информация о пострадавших не поступала.

Возгорание произошло на одном из верхних этажей - загорелась наружная облицовка небоскрёба. С огнём борются более 70 спасателей и большое количество специальной техники.

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